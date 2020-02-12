«Безопасное колесо» докатилось до Козельска

В Козельске прошел муниципальный этап конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо».
В конкурсе приняли участие семь команд козельских школьников.
Участникам предстояло преодолеть несколько этапов конкурса: тестирование на знание ПДД, оказание первой медицинской помощи, фигурное вождение велосипеда.
После завершения судейская коллегия подвела итоги конкурса и определила победителей и призеров соревнований, сообщили в областной ГИБДД.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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