«Безопасное колесо» докатилось до Козельска

После завершения судейская коллегия подвела итоги конкурса и определила победителей и призеров соревнований, сообщили в областной ГИБДД.

Участникам предстояло преодолеть несколько этапов конкурса: тестирование на знание ПДД, оказание первой медицинской помощи, фигурное вождение велосипеда.

В конкурсе приняли участие семь команд козельских школьников.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!