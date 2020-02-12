Опасный гараж в Юхновском районе снесли

В Юхновском районе в ходе прокурорской проверки обнаружили заброшенный гараж, который нес потенциальную опасность для детей и подростков.

Кирпичная одноэтажная постройка находилась в непосредственной близости от школы. Подростки могли в любое время зайти на заброшенную территорию, в связи с чем в суд было направлено исковое заявление о бездействии юхновской полиции по сносу указанного здания.

После рассмотрения иска, опасное здание наконец снесли, сообщили в областной прокуратуре.

Фото: pexels.com.