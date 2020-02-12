16 нелегалов улетели на Родину

16 нелегальных мигрантов из Узбекистана и Таджикистана отправились обратно на Родину.

Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений-незаконном нахождении на территории России.

Судебные приставы региона возбудили исполнительные производства, после чего нелегалов проводили до столичных аэропортов.

Все они также заплатят штрафы. И в течение пяти лет не смогут вернуться в Россию.

Фото: pxhere.com.