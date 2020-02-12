Калужане продавали контрафакт

Сразу в нескольких торговых точках правоохранители обнаружили контрафактную продукцию
В Калуге в одном из магазинов из оборота изъяли 50 зарядных устройств и 45 наушников с логотипами иностранных фирм.
В Козельском районе в одной из торговых точек продавали нелицензированные зажигалки.
В Малоярославецком районе в магазине из оборота изъята 41 пара кроссовок с признаками контрафактности.
В Жуковском районе на обочине дороги М-3 «Украина» мужчина продавал поддельную незамерзайку.
По всем перечисленным фактам проводятся проверки.
Фото: pexels.com.
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