Калужане продавали контрафакт

Сразу в нескольких торговых точках правоохранители обнаружили контрафактную продукцию

В Калуге в одном из магазинов из оборота изъяли 50 зарядных устройств и 45 наушников с логотипами иностранных фирм.

В Козельском районе в одной из торговых точек продавали нелицензированные зажигалки.

В Малоярославецком районе в магазине из оборота изъята 41 пара кроссовок с признаками контрафактности.

В Жуковском районе на обочине дороги М-3 «Украина» мужчина продавал поддельную незамерзайку.

По всем перечисленным фактам проводятся проверки.

Фото: pexels.com.