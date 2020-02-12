Лихач без прав сбил пешехода на Тарутинской

Перед судом предстанет житель Калуги, который был лишен водительских прав, но сел за руль и сбил пешехода на улице Тарутинской в Калуге.

ДТП произошло в июне прошлого года.

Водитель не снизил скорость и даже не попытался остановиться у зебры.

Пешеход получил серьезные травмы. А горе-водитель отказался от мед.освидетельствования.

Теперь мотивы своих поступков мужчина озвучит в суде.

Фото: УМВД России по Калужской области.