Лихач без прав сбил пешехода на Тарутинской

Перед судом предстанет житель Калуги, который был лишен водительских прав, но сел за руль и сбил пешехода на улице Тарутинской в Калуге.
ДТП произошло в июне прошлого года.
Водитель не снизил скорость и даже не попытался остановиться у зебры.
Пешеход получил серьезные травмы. А горе-водитель отказался от мед.освидетельствования.
Теперь мотивы своих поступков мужчина озвучит в суде.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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