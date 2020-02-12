Полицейские задержали поджигателя людиновских сараев

Полицейские Людиновского района задержали неработающего местного жителя, который подозревается в серии поджогов.

Как рассказали в областном УМВД, в январе мужчина с разницей в несколько дней поджег четыре сарая в разных частях Людиново.

Сумма причиненного ущерба составила от 10 тысяч до 40 тысяч рублей.

В отношении поджигателя заведено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: УМВД России по Калужской области.