Юные дзюдоисты заняли призовые места в Можайске

На днях в Можайске состоялся Десятый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Освобождение 2020».
В состязаниях приняло участие 750 человек из Белоруссии, Ингушетии, Москвы, Твери, Тулы, Рязани, Калуги и клубов Московской области.
Воспитанники обнинской спортшколы «ДЕРЖАВА» приняли участие и завоевали призовые места.
1 место:
2 место:
3 место:
Спортсменов подготовили тренеры Дёмин Роман Юрьевич и Волков Сергей Владимирович, сообщили на сайте спортклуба.
Фото: СШОР «ДЕРЖАВА».
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