Юные дзюдоисты заняли призовые места в Можайске

Спортсменов подготовили тренеры Дёмин Роман Юрьевич и Волков Сергей Владимирович, сообщили на сайте спортклуба.

В состязаниях приняло участие 750 человек из Белоруссии, Ингушетии, Москвы, Твери, Тулы, Рязани, Калуги и клубов Московской области.

На днях в Можайске состоялся Десятый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «Освобождение 2020».

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