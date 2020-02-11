Прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже водительских удостоверений

Козельская прокуратура обнаружила в Интернете сайты, где всем желающим предлагали купить водительское удостоверение и дипломы о высшем образовании.
По результатам проверки в суд направлено 2 исковых заявления о признании данной информации запрещенной, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 11 февраля.
Суд требования удовлетворил и направил решения в Управление Роскомнадзора.
Адреса сайтов занесут в реестр запрещенных и заблокируют к ним доступ.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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