Медынские силовики конфисковали нелегальных сигарет на 208 тысяч

Общая сумма продукции составила более 208 тысяч рублей.

В торговой точке обнаружили и изъяли 6 250 пачек без акцизных марок, производства одной из республик ближнего зарубежья.

Сотрудники полиции задокументировали факт продажи нелегальных сигарет в одном из магазинов Медыни, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 11 февраля.

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