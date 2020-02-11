Больше 20 домов в Обнинске останутся без тепла и горячей воды

Администрация Обнинска сообщает, что в связи с аварийным ремонтом магистральной тепловой сети по проспекту Ленина,59 в среду, 12 февраля с 9-00 и до окончания работ не будет отопления и горячей воды по следующим адресам:
Горячая вода в жилые дома по проспекту Ленина, 54, 56, 58, гостиницу «Юбилейная» (пр. Ленина, 57), детский сад № 9 «Солнечный» (ул. Осипенко, 8), детский сад № 18 «Аленушка» (ул. Красных Зорь, 7а) на время ремонта будет поступать по обратному трубопроводу.
Фото: Pixabay.com
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