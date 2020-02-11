Коммерсант обошел с жалобой все суды и получил новый штраф

В июне прошлого года сотрудники регионального Россельхознадзора выписали штраф в 5 000 рублей юрлицу за не проведение обследований подкарантинных объектов (древесины).

Предприниматель не согласился с предписанием и обратился с жалобой сначала в районный суд, а затем – в областной. Суды оставили постановление в силе.

В октябре сотрудники ведомства провели внеплановую проверку того же юрлица.

Выяснилось, что коммерсант не выполнил предписания об устранении ранее выявленных нарушений, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 11 февраля.

В результате, предприятию выписали новый штраф на 15 000 рублей.

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