Сотрудник фирмы присвоил более 250 тысяч клиентских денег

39-житель Калуги работал в одной из фирм, в обязанности мужчины входил сбор денег по доверенности с клиентов компании.

Находясь на территории Малоярославецкого и Жуковского районов, злоумышленник насобирал более 255 тысяч рублей и присвоил их себе.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Правонарушителю грозит до 6 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 11 февраля.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.