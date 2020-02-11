Калужские борцы взяли бронзу в Липецке

Воспитанники калужской спортшколы «Вымпел» Сагалаков Александр (кумитэ 14-15 лет -70 кг) и Вятская Полина (кумитэ 16-17 лет -59 кг) завоевали бронзовые награды, сообщили на сайте учреждения.

В состязаниях приняли участие 450 спортсменов из 21 региона.

В прошедшие выходные в Липецке состоялись Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Петра Великого».

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