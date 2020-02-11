Неделя здоровья проходит в области

В понедельник, 10 февраля, в Калужской области стартовала ХVIII областная зимняя Неделя здоровья, сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Акция проходит в образовательных учреждениях, детских садах, в спортшколах, а также в коллективах физической культуры предприятий и учреждений.
Планируется, что в мероприятиях примет участие более 100 тысяч человек.
Фото: министерство спорта Калужской области.
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