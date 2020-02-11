Двое калужан устроили застолье за чужой счет

Двое жителей Калуги 49 и 46 лет обнаружили забытую кредитку в банкомате на территории одного из сетевых магазинов.

Приятели накупили спиртного и продуктов на сумму более 6 тысяч рублей по чужой карте, после чего ее выкинули.

Владелец банковской карты, обнаружив пропажу и смс-ки о списании денег, обратился в полицию.

Стражи порядка установили личности подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 11 февраля.

Правонарушителям грозит до 5 лет за мошенничество с использованием электронных средств платежа.

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