Соседка по палате украла у калужанки 55 тысяч

Жительница Козельского района лишилась 55 тысяч, проходя лечение в столичной клинике, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 11 февраля.
Гражданка обнаружила пропажу денег только когда вернулась домой и обратилась в полицию.
Стражи порядка выяснили, что похитительницей оказалась жительница Владимирской области, которая проходила лечение вместе с потерпевшей.
Пока калужанка была на процедуре, соседка по палате взяла из сумки пострадавшей мобильник и кредитку и при помощи приложения перевела деньги с чужой карты на свой счет.
Правонарушительнице грозит до 6 лет тюрьмы за кражу.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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