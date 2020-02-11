Соседка по палате украла у калужанки 55 тысяч

Жительница Козельского района лишилась 55 тысяч, проходя лечение в столичной клинике, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 11 февраля.

Гражданка обнаружила пропажу денег только когда вернулась домой и обратилась в полицию.

Стражи порядка выяснили, что похитительницей оказалась жительница Владимирской области, которая проходила лечение вместе с потерпевшей.

Пока калужанка была на процедуре, соседка по палате взяла из сумки пострадавшей мобильник и кредитку и при помощи приложения перевела деньги с чужой карты на свой счет.

Правонарушительнице грозит до 6 лет тюрьмы за кражу.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.