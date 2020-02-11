Обнинские госавтоинспекторы остановили пьяного таксиста

Мужчину отстранили от управления машиной и составили соответствующие акты.

Кроме этого, в ходе рейда выявлен водитель такси, управляющий транспортным средством, в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба ОГИБДД во вторник, 11 февраля.

Всего было проверено 24 машины, в отношении троих водителей составили протоколы за допущенные нарушения.

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