Обнинские госавтоинспекторы остановили пьяного таксиста

В Обнинске дорожные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».
Всего было проверено 24 машины, в отношении троих водителей составили протоколы за допущенные нарушения.
Кроме этого, в ходе рейда выявлен водитель такси, управляющий транспортным средством, в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба ОГИБДД во вторник, 11 февраля.
Мужчину отстранили от управления машиной и составили соответствующие акты.
Фото: Pixabay.com
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