Внук убил слишком строгую бабушку

Безработный житель Калуги предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственной бабушки.

Как рассказали в региональном следкоме, в июле прошлого года мужчина пришел навестить 84-летнюю женщину, но встреча закончилась ссорой.

Внук нанес не менее 7 ударов ножом бабушке, после которых она скончалась. Нож мужчина выбросил неподалеку.

А позже сам же обратился в полицию, сообщив об обнаружении тела родственницы.

Следователям мужчина сообщил, что причиной конфликта стали слишком суровые методы воспитания бабушки.

В ближайшее время дело будет направлено в суд, который и решит, какое наказание ждет нерадивого внука.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Калужской области.