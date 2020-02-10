Людиновского поджигателя приговорили к 3 годам строгача

Три года лишения свободы в колонии строгого режима - такой приговор вынес суд местному жителю в Людиновском районе.

Как рассказали в областной прокуратуре, подсудимый собирал металлолом, умышленно поджег крышу здания бывшего молочного завода.

В результате его действий крыша здания была полностью уничтожена огнем, в связи с чем собственнику был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

Фото: pexels.com.