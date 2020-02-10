Из-за бешеной собаки в Медынском районе ввели карантин

Постановлением губернатора области в Медынском районе введен карантин по бешенству, сообщили в областном комитете ветеринарии.
Не так давно в районе была обнаружена бешеная собака. Опасное заболевание у нее подтвердили лабораторные исследования.
Специалисты проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения бешенства.
Владельцам животных рекомендуют прививать их вовремя и показывать ветеринарам.
Фото: pxhere.com.
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