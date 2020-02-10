Иностранцы обчистили карту знакомого

В полицию Бабынинского района обратился мужчина, у которого с карты было похищено больше 60 тысяч рублей.

Как рассказали в региональном УМВД, подозреваемый - знакомый потерпевшего, проживал с ним в одной квартире и имел доступ к банковской карте.

Данные он сообщил другому приятелю, также жителю одной из республик, который находился в Московской области.

Получив одноразовые пароли для регистрации в сервисе «онлайн банк», мужчины смогли дистанционно совершать платежи.

Деньги они потратили, теперь им придется объясниться в суде.