Заключенные изготовят дорожные знаки для Сосенского

Администрация Сосенского заключила договор с исправительной колонией №4.
Осужденные изготовят для города дорожные знаки: «Уступи дорогу», «Ограничение максимальной скорости», «Больница», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Въезд запрещен», «Осторожно Дети», «Остановка запрещена».
Над заказом уже работает бригада осужденных, трудоустроенных в цехе металлообработки. Всего будет изготовлено 20 единиц, на общую сумму 36 900 рублей.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Калужской области
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