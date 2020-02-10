Заключенные изготовят дорожные знаки для Сосенского

Над заказом уже работает бригада осужденных, трудоустроенных в цехе металлообработки. Всего будет изготовлено 20 единиц, на общую сумму 36 900 рублей.

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