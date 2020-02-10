Два грабителя напали на одинокую тарусянку

Двое мужчин пришли в дом к жительнице Тарусского района: один из них заломил потерпевшей руку, сжал шею и потребовал выдать деньги.
Женщина отдала 1 тысячу рублей и мобильный телефон, рассказали в областном УМВД.
Грабителей задержали: это два местных жителя, которые выпивали и решили продолжить застолье.
Один из них вспомнил, что когда-то помогал пожилой женщине, и предложил навестить ее, чтобы поправить материальное положение.
Расследование уголовного дела продолжается.
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