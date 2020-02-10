Два грабителя напали на одинокую тарусянку

Двое мужчин пришли в дом к жительнице Тарусского района: один из них заломил потерпевшей руку, сжал шею и потребовал выдать деньги.

Женщина отдала 1 тысячу рублей и мобильный телефон, рассказали в областном УМВД.

Грабителей задержали: это два местных жителя, которые выпивали и решили продолжить застолье.

Один из них вспомнил, что когда-то помогал пожилой женщине, и предложил навестить ее, чтобы поправить материальное положение.

Расследование уголовного дела продолжается.