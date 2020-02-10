Парень стащил сыр с прилавка и ударил директора магазина

В одном из магазинов Калуги продавцы заметили, что посетитель ведет себя странно, все время оглядывается.

Директор магазина увидела, что парень взял с прилавка 10 упаковок сыра, положил их в карманы и направился к выходу, минуя кассу.

Женщина попыталась остановить его, но молодой человек толкнул ее и скрылся. Женщина упала и получила легкий вред здоровью, сообщили в областном УМВД.

Подозреваемого разыскали, все продукты вернули в магазин. Теперь горе-покупателю придется ответить за разбой.

Фото: pxhere.com.