Грипп разбушевался: в 70 классах объявлен карантин

Больше 7 тысяч калужан заболели ОРВИ на прошлой неделе, у 44 диагностировали грипп, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, рост заболеваемости составил больше 15% по сравнению с позапрошлой неделей.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калуге превысила эпидемический порог. Грипп зарегистрирован, в основном, у детей до 14 лет.

Госпитализация потребовалась 132 больным.

Сейчас занятия приостановлены в 71 классе в 19 школах Калуги. Закрыты классы и в некоторых районах.

Фото: pxhere.com.