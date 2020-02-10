Грипп разбушевался: в 70 классах объявлен карантин

Больше 7 тысяч калужан заболели ОРВИ на прошлой неделе, у 44 диагностировали грипп, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.
Таким образом, рост заболеваемости составил больше 15% по сравнению с позапрошлой неделей.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калуге превысила эпидемический порог. Грипп зарегистрирован, в основном, у детей до 14 лет.
Госпитализация потребовалась 132 больным.
Сейчас занятия приостановлены в 71 классе в 19 школах Калуги. Закрыты классы и в некоторых районах.
Фото: pxhere.com.
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