Огненное утро: четыре дома сгорели дотла

Утром, 10 февраля, на пульт спасателей поступило сразу 4 сообщения о пожарах жилых и дачных домов в разных районах области.

Почти везде постройки выгорели дотла. Как рассказали в областном МЧС, сгорел жилой дом в деревне Лапшино Боровского района.

В деревне Тимашово там же 6 пожарных потушили дачный дом, но не смогли спасти имущество.

Лишились домов люди в СНТ "Семилетка" в Калуге и в СНТ "Осинка" в Боровском районе.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В причинах будут разбираться инспекторы пожарного надзора.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.