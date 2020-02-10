Огненное утро: четыре дома сгорели дотла

Утром, 10 февраля, на пульт спасателей поступило сразу 4 сообщения о пожарах жилых и дачных домов в разных районах области.
Почти везде постройки выгорели дотла. Как рассказали в областном МЧС, сгорел жилой дом в деревне Лапшино Боровского района.
В деревне Тимашово там же 6 пожарных потушили дачный дом, но не смогли спасти имущество.
Лишились домов люди в СНТ "Семилетка" в Калуге и в СНТ "Осинка" в Боровском районе.
Во всех случаях обошлось без пострадавших.
В причинах будут разбираться инспекторы пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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