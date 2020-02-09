Украли, выпили: двое мужчин подозреваются в краже спиртного

Директор одного из сетевых магазинов Малоярославецкого района обратился в полицию с заявлением о краже товаров.
Как сообщили в областном УМВД, двое мужчин взяли в прилавка товар, спрятали его под одежду и вышли из магазина, минуя кассу.
Через несколько минут мужчины вновь зашли в торговый центр и, подойдя к секции с алкогольной продукцией, положили несколько бутылок в свои куртки, после чего стремительно направились к выходу, вновь не оплатив указанный товар.
Подозреваемых удалось оперативно задержать:и это два местных жителя, которые сознались в содеянном.
Теперь им придется ответить перед судом за кражу.
Фото: pxhere.com.
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