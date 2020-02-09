Мужчина взял и кредит и забыл выплатить

В дежурную часть Людиновского ОВД обратилась менеджер одной из организаций.
Женщина рассказала, что в прошлом году клиент их компании взял кредит на 5 тысяч рублей, но так и не оплатил его.
Помимо этого он указал неверное место работы.
Молодого человека разыскали, он объяснил, что не работает и не имеет возможности погасить долг.
В отношении должника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», рассказали в областном УМВД.
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