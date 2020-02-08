Водитель «Газели» умер за рулем

Накануне,в пятницу вечером, в Обнинске на 101 километре автодороги М-3 «Украина» «Газель» улетела в кювет.

Как сообщают очевидцы, в салоне машины спасатели обнаружили бездыханное тело водителя.

Скорее всего, ему стало плохо с сердцем, он не успел остановиться и машина вылетела в кювет.

На месте работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.