Дебошир угрожал ребенку расправой и вломился в чужую квартиру

37-летний житель Дзержинского района в августе прошлого года устроил скандал, в ходе которого повалил несовершеннолетнего ребенка своей сожительницы на пол.
Мужчина нанес ему не менее четырех ударов отверткой по телу, угрожая при этом расправой.
На следующий день пьяный дебошир вломился в квартиру к матери своей возлюбленной.
Указанные преступления подсудимый совершил в период испытательного срока по ранее вынесенному приговору суда, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 7 февраля.
Гражданину дали 2 года колонии-поселения и лишили водительских прав на 8 месяцев и 24 дня.
Фото: Pixabay.com
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