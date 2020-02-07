Коммерсанта оштрафовали на 100 тысяч за отсутствие важных бумажек

Людиновская прокуратура выявила ряд грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности со стороны местного предпринимателя.

Коммерсант, осуществляя эксплуатацию газопровода высокого давления, не зарегистрировал свою фирму в госреестре опасных производственных объектов.

Кроме того, бизнесмен не заключил договора об обязательном страховании гражданской ответственности и об обслуживании аварийно-спасательными формированиями.

Предпринимателю назначили штраф в 100 тысяч, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 7 февраля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.