Калужанин по зову сердца стал добровольным пожарным

В прошлом году калужанин Алексей Рыбаков обратился в общество добровольных пожарных с просьбой принять его организацию.

Сотрудники учреждения при поддержке регионального МЧС оформили необходимые бумаги, зарегистрировали добровольца в реестре и отправили на профобучение.

В пятницу, 7 февраля, в торжественной обстановке, была проведена смена дежурства с участием Алексея.

Новобранцу вручили форменную одежду со знаками отличия общественного объединения и пожелали удачи в борьбе с огненной стихией, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.