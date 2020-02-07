Пьяная девушка угнала автомобиль собутыльника

В ноябре прошлого 25-летняя уроженка Архангельской области, проживающая в Обнинске, угнала у мужчины автомобиль.

Как установило следствие, девушка приехала к потерпевшему домой, где пара устроила застолье.

Когда собутыльник уснул, подвыпившая злоумышленница взяла ключи от его машины и уехала на чужом автомобиле к подруге.

Суд назначил гражданке наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 7 февраля.

Фото: Pixabay.com