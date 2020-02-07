Женщина задолжала 180 тысяч по алиментам на дочек

Жительница Мещовского района задолжала 180 тысяч по алиментам на своих дочек, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 7 февраля.
Девочки 6 и 7 лет живут с бабушкой.
Приставы не раз проводили беседы с безалаберной матерью, применяли различные запреты и ограничения, но это ни к чему не привело.
Тогда за неуплату алиментов суд приговорил женщину к 40 часам обязательных работ.
Приставы предупредили, что если дама не изменит своего поведения, то ей грозит до года тюрьмы.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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