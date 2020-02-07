Женщина задолжала 180 тысяч по алиментам на дочек

Жительница Мещовского района задолжала 180 тысяч по алиментам на своих дочек, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 7 февраля.

Девочки 6 и 7 лет живут с бабушкой.

Приставы не раз проводили беседы с безалаберной матерью, применяли различные запреты и ограничения, но это ни к чему не привело.

Тогда за неуплату алиментов суд приговорил женщину к 40 часам обязательных работ.

Приставы предупредили, что если дама не изменит своего поведения, то ей грозит до года тюрьмы.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.