Мужчина утащил с работы сигарет на 367 тысяч

Работник одной из торговых организаций в Козельском районе повадился таскать из товара сигареты для себя.

Мужчина уносил по несколько пачек, а иногда – и целые блоки. Курил сам и угощал знакомых.

После проведенной ревизии вскрылась недостача табачной продукции на сумму около 367 тысяч рублей.

Руководство обратилось в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, при общении с полицейскими гражданин в содеянном сознался, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 7 февраля.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело за присвоение имущества в крупном размере.

Фото: Pixabay.com