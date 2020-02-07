Мужчина утащил с работы сигарет на 367 тысяч

Работник одной из торговых организаций в Козельском районе повадился таскать из товара сигареты для себя.
Мужчина уносил по несколько пачек, а иногда – и целые блоки. Курил сам и угощал знакомых.
После проведенной ревизии вскрылась недостача табачной продукции на сумму около 367 тысяч рублей.
Руководство обратилось в полицию.
Стражи порядка установили личность подозреваемого, при общении с полицейскими гражданин в содеянном сознался, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 7 февраля.
В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело за присвоение имущества в крупном размере.
Фото: Pixabay.com
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