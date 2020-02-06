Обнинская шахматистка улучшила свой рейтинг

На днях в Москве завершился один из самых крупных Международных шахматных фестивалей «Moskow Open 2020», в котором приняли участие более 2000 спортсменов из многих городов нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья.



Участие приняла и воспитанница отделения шахмат СШОР «Квант», мастер ФИДЕ Анна Афонасьева, сообщает портал Obninsk.Name.



Анна показала высокий уровень подготовки и находилась в группе лидеров за два тура до конца соревнования, имея 6 очков из 7 возможных. В заключительном девятом туре спортсменка потерпела поражение.



Тем не менее, Анна финишировала одиннадцатой и повысила свой международный рейтинг, который сейчас превышает гроссмейстерский норматив.

Фото: Obninsk.Name.