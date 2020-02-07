Осужденные спели и сплясали

В исправительнйо колонии №7 прошел первый этап Всероссийского конкурса среди осужденных женщин «А ну-ка девушки».

Соревновались шесть конкурсанток из разных городов: Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на Дону и Калуги.

Они прошли разные испытания: визитная карточка, презентация национального костюма, конкурс талантов, творческие номера с элементами хореографии.

По результатам всех испытаний первое место заняла представительница четвертого отряда из Казани.

На втором месте расположилась команда третьего отряда из Санкт-Петербурга, третье место досталось участнице из седьмого отряда, выбравшей сценический образ «Москвички».

Победительница конкурса примет участие во втором этапе Всероссийского конкурса ««А ну-ка девушки!». Остальные участницы также не остались без наград. Они стали победителями в номинациях «Мисс очарование» и «Мисс грация». Ещё одна участница получила приз зрительских симпатий.

Фото: УФСИН России по Калужской области.