Виновник ДТП осужден на полтора года

33-летний обнинец признан виновным в ДТП, которое он совершил в состоянии опьянения в июне прошлого года, а после скрылся.

Мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшая женщина попала в больницу с различными травмами.

Виновник аварии осужден на полтора года лишения свободы в колонии-поселении, также с него взыскано в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей.

Фото: прокуратура Калужской области.