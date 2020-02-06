Просроченное мясо нашли в Калуге

Просроченные свинину и птицу обнаружили специалисты регионального Управления Россельхознадзора на территории общества с ограниченной ответственностью «Холодильник» в Калуге.

В торговом павильоне хранились продукты, на которых не были указаны дата выработки и срок хранения, а также отсутствовали необходимые сопроводительные документы.

Индивидуальный предприниматель оштрафован, а мясо уничтожено.

Фото: Управление Россельхознадзора Калужской области.