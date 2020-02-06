Просроченное мясо нашли в Калуге

Просроченные свинину и птицу обнаружили специалисты регионального Управления Россельхознадзора на территории общества с ограниченной ответственностью «Холодильник» в Калуге.
В торговом павильоне хранились продукты, на которых не были указаны дата выработки и срок хранения, а также отсутствовали необходимые сопроводительные документы.
Индивидуальный предприниматель оштрафован, а мясо уничтожено.
Фото: Управление Россельхознадзора Калужской области.
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