Неуправляемый комбайн снес мужчину на трассе

В Ферзиковском районе окончено расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По версии правоохранителей, руководитель общества с ограниченной ответственностью и водитель комбайна не проверили его техническое состояние и допустили к эксплуатации.

В результате неисправности тягово-сцепного устройства произошло разъединение сцепной петли комбайна и дышла прицепа.

Неуправляемый прицеп выехал на обочину дороги, где столкнулся с припаркованной легковушкой, а позже наехал на мужчину, который ремонтировал авто.

Ему причинен тяжкий вред здоровью.

Теперь точку в деле поставит суд.