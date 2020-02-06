Неуправляемый комбайн снес мужчину на трассе

В Ферзиковском районе окончено расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
По версии правоохранителей, руководитель общества с ограниченной ответственностью и водитель комбайна не проверили его техническое состояние и допустили к эксплуатации.
В результате неисправности тягово-сцепного устройства произошло разъединение сцепной петли комбайна и дышла прицепа.
Неуправляемый прицеп выехал на обочину дороги, где столкнулся с припаркованной легковушкой, а позже наехал на мужчину, который ремонтировал авто.
Ему причинен тяжкий вред здоровью.
Теперь точку в деле поставит суд.
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