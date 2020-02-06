Охотник отделается штрафом за убийство лося

Житель Козельского района предстанет перед судом за незаконную охоту.

Как рассказали в областном УМВД, мужчину задержали, когда он убил выстрелом из карабина лося.

Таким образом охотничьим ресурсам был нанесен ущерб на сумму 80 тысяч рублей.

В ходе следствия гражданин свою вину признал, в содеянном раскаялся и возместил ущерб.

В Козельский районный суд направлено ходатайство о назначении фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Фото: УМВД России по Калужской области.