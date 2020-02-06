Чтобы вернуть любимого домой, женщина обвинила его в краже

В дежурную часть Козельского ОВД позвонила местная женщина и сообщила, что ее знакомый украл у нее деньги, телефон и несколько металлических конструкций.
Как рассказали в областном УМВД, женщину предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, однако она продолжила настаивать на своих показаниях.
В дальнейшем изложенная гражданкой информация не подтвердилась. Оказалось, что атким способом женщина хотела вернуть сожителя домой.
Фото: pixnio.com.
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