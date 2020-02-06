Жуковские водители автобусов забыли пристегнуться

Серьезный разговор состоялся со всем водительским составом предприятия, который осуществляет пассажирские перевозки.

В итоге 3 водителей привлекли к административной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе областной госавтоинспекции, основные нарушения- непристегнутые водители, управление автобусом при наличии технических неисправностей.

Автоинспекторы Жуковского района провели профилактическое мероприятие «Автобус», во время которого проверили 15 пассажирских транспортных средств.

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