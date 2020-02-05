Калужский каратист зажег на «Невском факеле»

В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге прошел Межрегиональный турнир и всероссийские соревнования по каратэ «Невский факел».

В состязаниях приняли участие более 1600 спортсменов из 29 регионов, а также команды Белоруссии и Казахстана.

Особенно ярко выступил Сагалаков Александр, сообщили на сайте калужской спортшколы «Вымпел».

Юный каратист сумел побороть спортсменов из Москвы и именитого петербуржца, однако в финале уступил сопернику.

В итоге — серебряная медаль и выполнен разряд КМС!

Фото: СШОР «Вымпел».