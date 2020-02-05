Прожиточный минимум за квартал заметно уменьшился

В понедельник, 3 февраля, губернатор области подписал постановление Правительства «Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года», сообщила пресс-служба Правительства.
Согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих размерах:
на душу населения – 10 565 рублей (по сравнению с третьим кварталом понизился на 552 рубля);
для трудоспособного населения – 11 393 рублей (уменьшился на 587 рублей);
для пенсионеров – 8 795 рублей (сократился на 421 рубль);
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 10 250 рублей (стал меньше на 640 рублей).
Фото: Pixabay.com
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