Прожиточный минимум за квартал заметно уменьшился

В понедельник, 3 февраля, губернатор области подписал постановление Правительства «Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года», сообщила пресс-служба Правительства.

Согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих размерах:

на душу населения – 10 565 рублей (по сравнению с третьим кварталом понизился на 552 рубля);

для трудоспособного населения – 11 393 рублей (уменьшился на 587 рублей);

для пенсионеров – 8 795 рублей (сократился на 421 рубль);

для детей в возрасте до 15 лет включительно – 10 250 рублей (стал меньше на 640 рублей).

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