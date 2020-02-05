Калужане сразятся за Кубок премьер-министра Татарстана

На днях состоялось торжественное открытие соревнований по пожарно-прикладному спорту на Кубок Премьер-министра Республики Татарстан.
Более 500 участников из 25 команд будут сражаться за переходящую награду два дня.
Команду-победителя определят по сумме лучших результатов всех участников группы.
Победители и призеры в личных соревнованиях также получат награды, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 5 февраля.
Фото: Pixabay.com
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