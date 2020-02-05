Чиновники и коммерсанты обсудили проблемы загрязнения Протвы

Во вторник, 4 февраля, в Боровском районе состоялась очередная встреча чиновников, коммерсантов и представителей местных поселений по вопросам загрязнения Протвы.

Представители Водоканала проинформировали, что подготовили документы и ждут 786 миллионов финансовой поддержки на реконструкцию очистных сооружений.

Директор фирмы «Инвест Альянс» сообщил, что в конце второго квартала заработают собственное оборудование предприятия по очистке сточных вод.

Обсуждалась и интерактивная карта несанкционированных стоков.

За январь было проверено 12 точек, которые отметили на ней местные жители.

Обнаруженные нарушения зафиксированы и направленны в подконтрольные органы, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 февраля.

Фото: Pixabay.com