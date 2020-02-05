Спасатели сообщили, какие пожары случились из-за поджогов

В среду, 5 февраля, пресс-служба регионального Управления МЧС проинформировала о предполагаемых причинах пожаров, случившихся на прошедшей неделе.
Из-за поджогов сгорели автомобиль «Деу Нексия» в Малоярославецком районе и 5 хозпостроек в Людиново.
А подожженный злоумышленниками деревянный жилой дом в деревне Руднево Сухиничского района спасателям удалось спасти.
Другими причинами возгораний стали:
– нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов;
- неосторожное обращение с огнем;
- неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Материальный ущерб составил более 2,5 млн. рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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