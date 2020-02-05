Юный обнинский дзюдоист переборол москвичей

На прошлой неделе в подмосковном Домодедово прошел Открытый турнир по дзюдо «Наши Олимпийские Надежды».

В соревнованиях приняло участие более 400 человек из Москвы и Московской области.

Воспитанник СШОР «Держава» Ивушкин Ефим выиграл 5 схваток из 6 и смог завоевать почётное 3 место, сообщили на сайте обнинской спортшколы.

Подготовил юного победителя тренер Демин Роман Юрьевич.

Фото: СШОР «Держава».