Юный обнинский дзюдоист переборол москвичей

На прошлой неделе в подмосковном Домодедово прошел Открытый турнир по дзюдо «Наши Олимпийские Надежды».
В соревнованиях приняло участие более 400 человек из Москвы и Московской области.
Воспитанник СШОР «Держава» Ивушкин Ефим выиграл 5 схваток из 6 и смог завоевать почётное 3 место, сообщили на сайте обнинской спортшколы.
Подготовил юного победителя тренер Демин Роман Юрьевич.
Фото: СШОР «Держава».
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