Прокуроры проверили фирмы, выдающие микрозаймы

Прокуратура Калуги проверила компании, выдающие микрозаймы населению.
Обнаружилось, что организации в своих внутренних правилах прописали, что не выдают деньги лицам, имеющим судимости.
Таким образом, коммерсанты нарушили права граждан на получение услуги, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 февраля.
Помимо этого фирмы не обеспечили свободный доступ к документу, определяющему политику в отношении обработки персональных данных.
По итогам проверок, директоров учреждений обязали устранить выявленные нарушения.
Фото: Pixabay.com.
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