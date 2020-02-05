Прокуроры проверили фирмы, выдающие микрозаймы

Помимо этого фирмы не обеспечили свободный доступ к документу, определяющему политику в отношении обработки персональных данных.

Таким образом, коммерсанты нарушили права граждан на получение услуги, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 5 февраля.

Обнаружилось, что организации в своих внутренних правилах прописали, что не выдают деньги лицам, имеющим судимости.

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